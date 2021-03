Enviarán expediente sobre alfareras de Quinchamalí a la Unesco para salvaguardar la actividad

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se encuentra preparando el envío a la Unesco de un expediente sobre las alfareras de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, de la región de Ñuble.

El objetivo es su postulación al Listado de Salvaguardia Urgente, con el objetivo de proyectarlas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

El expediente de 600 páginas es producto de un trabajo que se ha prolongado por cuatro años y dentro de las próximas semanas será enviado a París para que sea evaluado.

Así lo confirmó el subsecretario de Patrimonio, Emilio De La Cerda, en el marco de una visita a la zona, donde se reunió con las alfareras para compartir con ellas el contenido del expediente y recoger sus impresiones finales.

"El envío del expediente es el inicio de un camino de salvaguardia a la manifestación cultural de alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, en términos de educación, de transmitir el conocimiento a los niños, de acceso a la materia prima, al guano y la greda para hacer las piezas, de temas medioambientales, salud, previsionales, obras públicas", precisó la autoridad.

Agregó que "la belleza y riqueza de la alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca se sostiene no solo por factores culturales de reconocimiento, sino por una serie de otras dimensiones, y eso es lo que vamos a buscar a Unesco, no solo reconocimiento, sino un compromiso para mantener en el tiempo esta práctica cultural".

La seremi de las Culturas, María Soledad Castro, indicó que "hemos tenido la posibilidad de reunirnos con ellas de manera presencial y en grupos pequeños, de mostrarles el expediente que será enviado a la Unesco, de manera que ellas puedan ver el contenido que tiene dentro de un proceso que ha sido continuo desde el 2017".

Alfareras de #Quinchamalí y #SantaCruzDeCuca dieron su consentimiento al expediente que será enviado a la Unesco para su postulación al Listado de Salvaguardia Urgente, cuyo objetivo es la preservación de la actividad en el tiempo @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/sDgYnpJwXR — Ricardo (@rinunezgatica_) March 11, 2021

Escasez de greda

Nayadet Núñez es una de las alfareras más jóvenes de Quinchamalí, aprendió la técnica de su madre, Marcela Rodríguez, y su abuela, Olivia Osorio.

En diálogo con Cooperativa Regiones señaló que la escasez de la greda es una de las problemáticas que enfrentan en la actualidad las casi 60 alfareras que mantienen la actividad, y coincide con la instalación de empresas forestales en los alrededores.

"Las forestales han puesto candados en sus predios, por lo cual ya no hay libre acceso a la materia prima, y si bien en un momento hubo disposición a apoyarnos, no hemos tenido una real respuesta. La postulación a la Unesco persigue que los apoyos de privados y servicios no solo sean palabras, sino hechos concretos", subrayó.