Formalizan a empresas Itelecom por responsabilidad penal de persona jurídica en caso Luces Led

El Ministerio Público formalizó a las empresas del grupo Itelecom por la responsabilidad penal de la persona jurídica en el caso Luces Led, que investiga presuntos delitos de corrupción en la adjudicación de recambio de luminarias en varios municipios del país.

En audiencia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el organismo persecutor argumentó este jueves que las referidas empresas no contaban con un modelo de prevención de delitos efectivo hasta el año 2019, cuando fue pedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para entregar financiamiento, no existiendo un efectivo control de las actividades de sus directivos.

La fiscal Paulina Valdebenito, parte del equipo investigador de la Fiscalía Regional de Ñuble, expuso que "tres de los socios y uno de los ejecutivos principales (de Itelecom) fueron quienes personalmente cometieron los delitos referidos para el provecho de la empresa, sin que ésta haya detectado e impedido su comisión, sin que haya existido una investigación interna y menos una denuncia al Ministerio Público".

Asimismo, precisó que "dichas acciones no variaron con la adopción de un modelo de prevención de delitos", sino que "el referido programa de prevención de delitos en realidad no se encontraba implementado en forma efectiva y sólo constituía una fachada para dar cumplimiento a los requerimientos del BID y no para cumplir con la Ley 20.393".

Finalmente, desde el Ministerio Público sostienen que la falta de cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión por parte de las empresas del grupo Itelecom habría provocado que los socios y ejecutivos principales de dichas empresas cometieran delitos de soborno para adjudicarse las licitaciones por recambio de luminarias LED del Ministerio de Energía y las municipalidades de Coyhaique, Iquique, Chillán y Negrete.