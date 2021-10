Gobierno Regional y universidades quieren carrera de Medicina y un hospital universitario en Ñuble

El gobernador Óscar Crisóstomo y autoridades académicas de la Universidad del Biobío y la Universidad de Concepción culminaron una gira de tres días por Antofagasta para conocer modelos público-privados de gestión en salud, que han permitido además disminuir las brechas de atención y formar profesionales.

La visita contempló reuniones con los equipos directivos del Centro Oncológico del Norte, el Centro Teletón de Antofagasta y el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta.

"Me vine convencido que tenemos que avanzar más en salud, nuestra región no tiene una carrera de Medicina, no tiene un Centro Oncológico y no tiene un Hospital Clínico Universitario, pero vamos a tener todo ello, es una decisión que pasa por nuestras convicciones de avanzar hacia una salud integral para la región", señaló Crisóstomo.

El modelo de un hospital universitario

Durante la visita de la comitiva ñublensina al Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, fueron recibidos por el rector Luis Alberto Loyola, quien reforzó que las universidades son un gran aliado de los Gobiernos Regionales, sobre todo "aportando a superar las dinámicas centralistas que por tantos años han postergado los sentidos anhelos de las comunidades de los diversos territorios del país".

Junto con ello, expresó que "disponer de un hospital clínico universitario permite disminuir brechas de atención, principalmente en especialidades médicas, y además es un campus clínico para los estudiantes del área de la casa de estudios".

Al respecto, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, complementó que "en nuestro caso no tenemos todos los médicos que necesitamos, no tenemos todos los especialistas, cuesta mucho traerlos a la región y ahí tenemos que valorar que una universidad pública se ponga al servicio de la comunidad".

Círculo virtuoso

El prorrector de la Universidad del Biobío, Fernando Toledo, destacó que "hemos tenido la oportunidad de conocer en terreno la maravillosa relación que hay entre el Hospital Clínico, la Universidad y el Gobierno Regional de Antofagasta, y además la relación en lo que se refiere al componente humano del equipo que lidera esta transformación".

En tanto, el director del Campus Chillán de la Unversidad de Concepción, Pedro Pablo Rojas, manifestó que "esta vinculación que nace desde el cuerpo académico, que presta atenciones especializadas, logra un círculo virtuoso apropiado que beneficia enormemente a la población".