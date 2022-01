Hospital de Chillán cuenta con 20 pacientes en rehabilitación tras cirugías cardiovasculares

El Hospital Clínico Herminda Martin (HCHM) de Chillán ha realizado una positiva evaluación de sus cuatro primeros meses de prestaciones de rehabilitación cardiovascular para personas que han sido sometidas a cirugías al corazón.

Se trata de pacientes que hasta septiembre del año pasado debían trasladarse a realizar terapias al Hospital Higueras de Talcahuano y que ahora siguen sus sesiones directamente en la capital regional de Ñuble.

Actualmente suman 20 pacientes, principalmente varones mayores de 60 años, los cuales son sometidos a seis, 12 ó 24 sesiones, según su estado en particular.

El kinesiólogo Cristián Vásquez, del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del HCHM, señaló que "este programa apunta a mejorar la calidad de vida de los pacientes que se recuperan de infartos, puesto que reactivamos sus ganas de hacer actividad física mediante tres fases".

La primera es intrahospitalaria, post cirugía, que es cuando los ponen de pie por primera vez y que se extiende hasta el alta de la unidad coronaria.

"La segunda se inicia dos o tres semanas después de la intervención y contempla la terapia física que nosotros hacemos, con el propósito de mejorar su nivel de riesgo cardiovascular, y la tercera, depende bastante de los pacientes, porque es lo que ellos aplican en su casa. Nosotros les educamos en hábitos más saludables de alimentación y también de realizar actividad física", precisó.

Testimonio de paciente

Uno de los pacientes en rehabilitación es Nelson Aedo, de 56 años, con residencia en San Ignacio, quien sufrió un infarto el 2 de julio del año pasado, tras lo cual, al día siguiente le instalaron un bypass en su corazón en el Hospital Higueras de Talcahuano.

"Al inicio me costó adaptarme a las máquinas y a los ejercicios, pero siempre me esforcé y el kinesiólogo se portó un siete porque me daba la confianza y el ánimo para rehabilitarme lo antes posible. Así fueron pasando los meses y me fui sintiendo mucho mejor", afirmó.

Actualmente, logró bajar 12 kilos y se instauró el hábito de realizar ejercicio físico al menos tres veces a la semana.