Investigan si cuerpo encontrado en Lago Coihueco es de embarazada desaparecida desde julio

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía investigan si un cuerpo encontrado en Lago Coihueco corresponde a Idamia Baro Villegas, una mujer de 39 años que se encuentra desaparecida desde julio cuando estaba embarazada de ocho meses.

El cadáver en avanzado estado de descomposición fue encontrado dentro del agua en el sector de Las Pataguas, en la Región de Ñuble, en una zona que ya había sido rastreada con anterioridad.

Según explicó el subcomisario de Coihueco, Branko Gjik, "Carabineros de la comuna de Coihueco es alertado por parte de una persona que recorría el río, que había encontrado un cuerpo sin vida de una persona que se encontraba sumergida".

"Por tal motivo, personal policial llegó al lugar, se verificó la situación. Posterior a ello, se dieron las cuentas correspondientes a la fiscal que se constituyó en el lugar y acompañado por personal de la Brigada de Homicidios y Bomberos, lograron sacar el cuerpo del interior del río Coihueco", detalló.

En tanto, la fiscal de turno Ingrid Urrutia, explicó que no se puede "confirmar ni descartar" si es la mujer desaparecida en julio, ya que "atendido al estado del tiempo que ha estado este cuerpo bajo el agua, las inclemencias del cuerpo, ha pasado todo el invierno bajo el agua, no se encuentra en las mejores condiciones por lo tanto descolorida. No podría yo confirmar que estamos en presencia de Idamia".