Mesa Social Covid de Ñuble analiza nuevas estrategias y llama a no relajarse con la vacuna

Este miércoles se reunió la Mesa Social Covid-19 de Ñuble para analizar el avance de la pandemia a más de 11 meses del primer caso de coronavirus en la región y a solo días de que Chillán y Chillán Viejo cumplan cuatro semanas de su tercera cuarentena.

En la instancia, el intendente Cristóbal Jardúa, aseguró que "si bien el proceso de vacunación avanza exitosamente en Ñuble, por otro lado somos testigos de cómo diferentes comunas retroceden en el plan Paso a Paso por el exceso de movilidad o porque la conducta de la gente no cambia".

Agregó que "llevamos meses sumando esfuerzos para educar sobre la importancia del autocuidado, consultar a tiempo, respetar las medidas, de no salir si no es necesario, pero no descansaremos hasta mejorar los indicadores y por eso en esta mesa también planteamos nuevas estrategias que podríamos poner en marcha".

La seremi de Salud, Marta Bravo, explicó por su parte que "una de las situaciones evaluadas en esta oportunidad fue la estrategia de vacunación y de la importancia de mantener las medidas sanitarias de uso de mascarilla, lavado de manos y distancia física, a pesar del éxito de la vacunación".

Informamos las cifras Covid del miércoles 17 de febrero en la Región de #Ñuble. pic.twitter.com/reX2hXbwLV — Intendencia de Ñuble (@Int_Nuble) February 17, 2021

" El motor de cambio son los jóvenes "

El doctor Juan Pedro Andreu, presidente del Colegio Médico de Ñuble, indicó que "la sociedad es optimista y cuando ven que estamos vacunando se relajan y eso no puede ocurrir. Por eso insisto en que el motor del cambio cultural no somos los viejos, son los niños, jóvenes y adolescentes".

Añadió que es imperioso que "apenas se inicie el Año Escolar, ya sea presencial o en línea, los alumnos deben conversar de la pandemia y de cómo contribuir a la prevención para que sean ellos agentes de cambio en su entorno y en sus familias".