Ñuble: 140% aumentó la curva de hospitalizados por coronavirus en los últimos diez días

El Servicio de Salud Ñuble (SSÑ) confirmó un aumento de 140% en la curva de hospitalizados por coronavirus durante los últimos 10 días.

Este jueves, el registro alcanza 65 pacientes, de los cuales 19 están en la Unidad de Pacientes Críticos y ocho conectados a ventilación mecánica.

El Dr. Max Besser, subdirector de Gestión Asistencial del SSÑ, señaló que "estamos viviendo momentos complejos en nuestra región y mientras mantengamos esta alza de contagios diarios, claramente irá en aumento el número de personas que requieran de hospitalización".

"La curva ha aumentado un 140% en los últimos diez días, y no es de extrañar que los próximos días sigamos viendo un nuevo aumento en esta materia", agregando que "de los casos activos, un promedio de 3% han requerido hospitalización".

En tanto, el delegado presidencial Cristóbal Jardúa precisó que "la región mantiene un registro de más de 43 mil personas que aún no se han colocado la dosis de refuerzo, y que es precisamente la medida que está haciendo la diferencia para que las personas que se contagian no se agraven y no tengan que recurrir a una hospitalización".

Cifras actualizadas

El registro epidemiológico de hoy da cuenta de 711 nuevos casos de coronavirus y 2.932 casos activos, mientras que la positividad va en 20,76%, con 3.123 exámenes de PCR procesados.

Finalmente, el llamado de las autoridades es a respetar las medidas sanitarias y extremar todas las medidas de precaución, así como testeo y aislamiento en caso de presentar sintomatología.