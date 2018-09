Ñuble: Bomberos de Ñipas acusan descriterio de Carabineros al sacarles un parte en su ramada

Versiones contrapuestas existen en torno al parte de Carabineros que cursó en contra de los bomberos del sector de Ñipas, comuna de Ránquil, en la Región de Ñuble, en medio de la ramada que levantaron los voluntarios durante las Fiestas Patrias.

A través de una publicación en Facebook que se volvió viral, Cristian Rojas, voluntario de Bomberos de Ñipas, hizo saber su malestar por "el descriterio en que incurrieron los carabineros".

En conversación con Cooperativa, Cristian Rojas señaló "el carabinero se acercó alrededor de las 22 horas para decirnos que a las 00 horas no debía haber nadie, y nuestro director nos dijo que a la medianoche no iba a haber ruido, pero no podíamos cerrar antes".

Según agregó, a las 00.05 horas ya habían bajado la música y se preparaban para desconectar los equipos, cuando llegó un policía uniformado, quien -según Cristian Rojas- "ya venía con la papeleta lista, con el nombre del director de la compañía".

Esto despertó la molestia de los bomberos, ya que acusaron descriterio y prepotencia de los Carabineros, en un evento que buscaban obtener fondos para la institución. "Era primera vez que a esa hora nos quedaba gente al interior, y los días anteriores, cuando debíamos cerrar a las 4 de la madrugada, teníamos gente hasta casi las 5 horas, y no pasaba nada", dijo Cristian Rojas.

Carabineros mantiene sanción

El jefe (s) de la prefectura de Carabineros de Ñuble, comandante Farid Sales, explicó que "es una infracción porque estaba pasado el horario de cierre del local, con patente provisoria".

Respecto a la acusación de falta de criterio, el comandante Sales señaló que "previamente, los carabineros ya habían advertido al menos tres veces sobre el horario de cierre. Además, por disposición de la Contraloría, podía haber personas en el local, pero sólo trabajadores para ordenar y asear, pero no se daba esa situación en este caso".

Finalmente, dijo que tuvieron que corregir la fecha de citación para los bomberos, ya que en principio escribieron que deben asistir al Juzgado de Policía Local el 5 de septiembre.