Ñuble suma 316 mil test PCR focalizando esfuerzos en áreas de brotes por Covid-19

La Seremi de Salud de Ñuble confirmó que desde el inicio de la pandemia se han realizado más de 316 mil test PCR a través de búsquedas activas comunitarias en la región, con especial atención en áreas de brotes por Covid-19.

"Esto nos ha permitido pesquisar casos, barrio por barrio, casa por casa, interrumpiendo la cadena de transmisión del virus", explicó el seremi (s) de Salud, Erick Jiménez, agregando que además se realizan testeos en las comunas en las que se registra un aumento de la positividad.

Las búsquedas activas comunitarias (BAC) en la región han permitido la detección de más de 10 mil casos positivos de coronavirus, con un promedio diario del 30%. De hecho, el reporte de este martes 19 de octubre, arrojó 21,4% detectados por BAC de 14 casos nuevos.

"Uno cree que puede ser un típico resfriado, pero funcionarios de la Seremi de Salud pasaron por mi casa, me hicieron gratis el PCR, y salí positiva de Covid-19. No me hubiera enterado si no hubieran pasado por mi hogar", comenta Rosa Burgos, de 61 años, residente de Villa Prat de la comuna de San Carlos.

En paralelo a los operativos territoriales, en Chillán existen puntos de testeo permanente de PCR en las dependencias del Gobierno Regional, desde las 10 a 17 horas; en el Terminal María Teresa, de lunes a viernes, entre 09:30 y 16:30 horas; y en el Persa San Rafael, los fines de semana.

Además, la autoridad sanitaria está realizando BAC de antígeno nasal en establecimientos educacionales, testeando a comunidades escolares, alumnos y docentes con 3.300 testeados a la fecha en 10 establecimientos educacionales de Chillán, San Carlos, Portezuelo, San Nicolás, Bulnes, Quirihue y Chillán Viejo.

La autoridad sanitaria recordó que cualquier duda o consulta relacionada con testeo, preguntas de por ser contacto estrecho o caso activo de Covid-19, o sobre Residencias Sanitarias, se pueden hacer llamando al Fono 800 371 900 de testeo, trazabilidad y aislamiento.