Pareja de la seremi de la Mujer en el Ñuble la denunció por intentar abortar

Un hombre denunció que su pareja, la seremi de la Mujer del Ñuble, Cristina Martín, se habría provocado un aborto en su domicilio en la comuna de Chillán.

Según publicó La Tercera, el hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando el sujeto llegó hasta la Segunda Comisaría de Chillán, acusando que su conviviente habría "intentado realizar un aborto espontáneo" al tener 11 semanas de gestación.

La mujer fue encontrada sangrando y fue trasladada hasta el Hospital Regional de Ñuble, donde se le diagnosticó un "aborto incompleto no especificado", quedando hospitalizada fuera de riesgo vital.

La diputada Karol Cariola (PC) comentó que "me parece tremendamente lamentable que una mujer se tenga que ver expuesta a una situación como esta, de finalmente una exposición pública de una situación personal tan íntima, porque lo que no sabemos es si este es un aborto provocado o es un aborto espontáneo. Yo soy matrona y todos los días en Chile las mujeres abortan espontáneamente, todos los días en los hospitales, los centros de salud pública, llegan situaciones de ese tipo".

"Es una acción del medioevo que se siga persiguiendo a las mujeres que por distintas razones (...) se enfrenten a una situación de este tipo. Yo creo que esto es una sobreexposición, entiendo que es una autoridad pública, pero no me parece correcto que se exponga de esa manera y que mucho menos venga un tercero a tomar una decisión y a incidir sobre la vida particular o personal de una mujer", añadió.

El hecho está siendo investigado por personal de la PDI.