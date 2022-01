PTU: Liceos bicentenario obtuvieron dos puntajes regionales en Ñuble

Las autoridades de la Región de Ñuble felicitaron este miércoles a los estudiantes que lograron mejores resultados en la Prueba de Transición (PDT) para el acceso a la educación superior.

Se trata de dos egresados del Colegio Alemán de Chillán, Melanie Weber, puntaje nacional en Matemáticas; y José Amigo, quien destacó como el mejor promedio PDT regional; además de Francisca Abazolo, del Instituto Santa María de Chillán, quien tuvo el mejor puntaje regional de Historia y Ciencias Sociales.

Dos estudiantes de liceos bicentenarios de Ñuble, Sofía Osorio del Colegio Teresa de los Andes de Bulnes y Alanis Mora del Liceo Bicentenario de Trehuaco, tuvieron puntajes regionales en Comprensión Lectora.

"ME ALCANZÓ PARA LO QUE QUERÍA"

"A las ocho de la mañana ya estaba viendo los resultados, me alcanzó para que lo que quería... Dos horas después me llamaron y me enteré de que era puntaje regional, obviamente le avisé a mi mamá y ella lo compartió en su Facebook y luego le avisé a mi profesora jefe", relató Alanis Mora.

La joven, que quiere estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica (PUC), añadió: "para mí fue muy impresionante, sobre todo porque el liceo en el que estudié es más técnico, entonces es un logro importante también para la comuna".

"SE HA IDO CONSOLIDANDO EL MODELO"

El delegado presidencial, Cristóbal Jardúa, destacó cómo "puntajes altos vienen de establecimientos públicos de Ñuble, y no tan sólo de las grandes comunas, sino de comunas más pequeñas, como -en este caso- Trehuaco y Bulnes, algo que para nosotros es muy importante y nos llena de satisfacción".

Por su parte, el seremi de Educación, Patricio Parejas, indicó que estos resultados muestran "que se ha ido consolidando el modelo de los Liceos Bicentenarios".

"En nuestra región de los cinco puntajes regionales, dos corresponden a estos Liceos Bicentenarios. Por lo tanto, la idea es seguir fortaleciendo este modelo de gestión y educación en la región", indicó Parejas.