San Fabián: Fiscalía pide cerrar sin responsables investigación por fraude al Fisco de $615 millones

El jefe de la Fiscalía local de San Carlos, Rolando Canahuate, presentó una solicitud para no perseverar en la investigación por fraude al Fisco por más de $615 millones, que data de 2012, cuando no se terminó la construcción de alcantarillado para San Fabián de Alico, en la región de Ñuble.

El tribunal de Garantía de San Carlos fijó para el 22 de junio la audiencia para cerrar la indagatoria, por la cual se querelló hace cuatro años la ex alcaldesa de San Fabián, Lorena Jardua, y también el Consejo de Defensa del Estado.

Mariella Dentone, abogada procuradora del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en Chillán, se opuso a esta medida, ante la falta de diligencias por parte del Ministerio Público.

La investigación se refería a "los pagos indebidos de partidas por obras generales que no corresponden, o no habían sido ejecutadas, así como sobrepagos de casetas sanitarias; defectos y falta de ejecución de cámaras domiciliarias; y pago de pavimentos de calles y rellenos y excavaciones, a pesar de no encontrarse debidamente certificados ni haberse realizado las pruebas requeridas en las especificaciones técnicas", señaló Dentone.

El CDE se querelló por malversación de caudales públicos en contra de Claudio Rivas, representante de la empresa Constructora e Inmobiliaria C.R.V. Sociedad Anónima; Cristian Fernández, ex alcalde de San Fabián y ex gobernador de Ñuble; y contra quien era director de Obras Municipales de 2012, Cristián del Río.

La abogada Dentone señaló que en todos estos años la Fiscalía ni siquiera realizó una auditoría contable (además de lo calculado por el GORE) para determinar el monto defraudado, y por ende no se puede cerrar la investigación.

La alcaldesa de San Fabián desde 2013 a 2016 fue quien dio por cerrado el contrato con la constructora y frente a la decisión de cerrar la investigación de la Fiscalía, dijo que "es lamentable. Se trata de la única comuna de Ñuble que no tiene alcantarillado y los vecinos sufrieron mucho con este proyecto".