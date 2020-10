Suplementeros de Chillán reciben Ingreso Familiar de Emergencia por la pandemia

El Sindicato de Suplementeros de Chillán alertó sobre el difícil escenario económico que hace siete meses enfrentan sus cerca de 30 socios debido a la pandemia de Covid-19, periodo en el que sólo han logrado abrir en forma esporádica sus quioscos.

A raíz de lo anterior, postularon al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), logrando 16 socios el beneficio, que les permitirá tener un ingreso mensual extraordinario de 531 mil pesos.

La seremi de Desarrollo Social, Doris Osses, destacó que se han "desplegado esfuerzos adicionales para capacitar a dirigentes, acercar los trámites a las familias y asistir a quienes lo requieran".

"Nos reunimos con los dirigentes de los Suplementeros de Chillán para orientarlos en esta postulación y al menos 16 pudieron ser beneficiarios del IFE", señaló Osses.

Agradecidos

Mario Muñoz, secretario de los Suplementeros de Chillán, comentó: "La mayoría pertenecemos a la tercera edad, no nos llegaban ni cajas ni bonos, así que empezamos a golpear puertas".

"Nos postularon a todos al Ingreso Familiar de Emergencia, pero no todos calificaron; en todo caso, tenemos que agradecer la gestión", indicó.

Una de las socias más antiguas de Sindicato, Patricia Vallejos, quien tiene su quiosco en las inmediaciones del Mercado de Chillán, cuenta que en el último tiempo "la pega ha estado pésimamente mal, nos alcanza para darnos vuelta y nada más".

Desde este punto de vista, "el Ingreso Familiar de Emergencia me ayuda bastante, porque son ingresos que yo no tenía, y con eso podré costear algunos gastos", dijo Vallejos.

Marcela Correa es jefa de un hogar con seis integrantes, parte del 40 por ciento de mayor vulnerabilidad socioeconómica, de acuerdo al Registro Social de Hogares: "Esta platita (del IFE) estará en stand by, porque si yo no estoy allá, no puedo tener cosas, así que estoy esperando para rearmar de nuevo mi quiosco".

En Ñuble más de 112 mil hogares han recibido el quinto pago del IFE, beneficio que comenzó a implementarse a fines de mayo y que contempla un sexto aporte desde fines de octubre.