Tío de Carolina Fuentes: “La Cárcel de San Carlos es un ‘pan con manjar’ para Ricardo Neira”

Manifestaciones y cacerolazos se han hecho sentir este fin de semana en los alrededores del Centro de Reclusión Preventiva (CDP) de San Carlos, hasta donde fue trasladado el viernes, el imputado por la desaparición y muerte de Carolina Fuentes Bustos.

El destino del presunto victimario fue ordenado en la audiencia de control de detención y formalización, realizada en forma telemática ante el Tribunal de Garantía de Quirihue, tras decretarse su prisión preventiva por el delito de femicidio.

A juicio de la familia de la víctima y vecinos de San Carlos, Ricardo Neira no debería estar recluido durante los ocho meses que durará la investigación del caso en un recinto destinado a imputados por delitos menores.

El tío de Carolina, Manuel Bustos, señaló que "esta cárcel no es lo ideal, no es lo suficiente, debería haber sido trasladado a una cárcel más grande, porque esta cárcel es como un pan con manjar para él. Acá tiene comodidades. No hay que olvidar que es un peligro para la sociedad, no puede estar acá, debería ser trasladado a Chillán".

En tanto, Lizeth Rivero, una de las vecinas sancarlinas que ha concurrido a manifestarse con cacerola en mano, indicó que "son demasiados meses los que va a estar acá, y es injusto porque se trata de un delincuente peligroso que debería estar en una cárcel mayor, ya que este CPD de San Carlos es para personas con delitos menores, no como él que es un femicida".

En la audiencia de formalización se había decretado inicialmente el traslado de Ricardo Neira al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, por recomendación de Gendarmería.

Sin embargo, el juez Adolfo Montenegro, del Tribunal de Garantía de Quirihue, accedió a la solicitud del defensor público Antonio Guerra, quien pidió el traslado del imputado a un penal más cercano a su familia, decretándose así el penal de la capital de la provincia de Punilla.