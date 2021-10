Tribunal de San Carlos se declara incompetente en caso "Luces Led": Causa se remite a Santiago

El Juzgado de Garantía de San Carlos se declaró incompetente para seguir tramitando el caso "Luces Led", respecto a eventuales delitos de corrupción en la licitación de recambio de luminarias de la comuna de Chillán.

En audiencia de revisión de competencias, el magistrado Iván Santibáñez acogió los argumentos presentados por el Ministerio Público, en orden a que el principio de ejecución de los ilícitos corresponde al territorio jurisdiccional del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

"De la forma en que se ha presentado por parte del Ministerio Público, la secuencia de los hechos, estos tendrían como principio de ejecución la ciudad de Santiago, en territorio jurisdiccional del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, toda vez que los hechos se vinculan a una política efectuada interiormente en el Ministerio de Energía desde el año 2016", sostuvo el juez de garantía.

En la arista local del caso se encuentran en calidad de imputados por cohecho el ex asesor jurídico y ex administrador del municipio de Chillán, Marcelo Campos y Ricardo Vallejos; mientras por soborno, el dueño de la empresa Itelecom, Marcelo Lefort, junto a los ejecutivos Pedro Guerra, Leonardo Bustos y Ricardo Rodríguez, además del empresario George Latrille.

Según la Fiscalía, mediante una investigación que incluyó la interceptación de teléfonos y seguimientos se logró detectar que desde el año 2016, los imputados de la empresa Itelecom decidieron ofrecer sobornos a funcionarios públicos con el objeto de asegurar la adjudicación de licitaciones públicas vinculadas a la instalación de luminarias led en distintas comunas del país.

Modus operandi

El modus operandi era pagar sobornos a operadores locales que presuntamente fluctuaban entre el 5 y 10 por ciento del valor de las licitaciones de corto plazo y un monto de hasta 20 mil pesos por luminaria instalada en las licitaciones a largo plazo, primero a través de pagos en efectivo y luego utilizando facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados por empresas.

En dicho contexto, Marcelo Lefort habría contactado en el primer semestre de 2019 para ofrecer dinero a Marcelo Campos y, por su intermedio, a Ricardo Vallejos, con la intención de favorecer a su empresa en proceso de licitación, lo que finalmente se habría traducido en la adjudicación irregular de la licitación de recambio de luminarias públicas de Chillán, a la empresa Itelecom por un monto de 3.200 millones de pesos.

Partes conformes

El pronunciamiento del Tribunal de Garantía de San Carlos fue acogido favorablemente por las partes, entendiendo que se trataba de una cuestión de tiempo el actual escenario, donde el gran sentido por parte de la Fiscalía es concentrar las causas y la economía procesal.

El abogado Juan Carlos Manríquez, defensor del ex administrador municipal Ricardo Vallejos, señaló que "parece razonable la decisión que incluso nosotros habíamos planteado como defensa en varias oportunidades, ya que por principio de ejecución es lo más adecuado y, lo más probable, es que ahora se produzca una agrupación de las diversas aristas que están siendo investigadas".

En tanto, el querellante Remberto Valdés, representante de los ex concejales de Chillán, indicó que "esto evidencia que estamos ante una asociación criminal que ha cometido ilícitos desde Iquique a Punta Arenas, pero con su centro de operaciones en Santiago. Y esto, no hace más que confirmar la tesis que Itelecom ha sido una empresa creada para defraudar, donde no hay otro caso de corrupción que le llegue a los talones al caso Led".