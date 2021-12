Vecinos unidos por una balsa: Servicio vuelve a operar todos los días entre Bulnes y Quillón

La Dirección de Vialidad de Ñuble reactivó el servicio diario de la balsa "Cerro Negro", que permite unir sobre el río Itata a sectores rurales interiores de las comunas de Bulnes y Quillón.

Se trata de un servicio que lleva décadas funcionando y que retomó el ciento por ciento de su operatividad luego de más de un año y medio de intermitencias por causa de la pandemia de Covid-19.

Así lo confirmó el seremi (s) de Obras Públicas, José Miguel Podestá, quien señaló que "visitamos el lugar y confirmamos que desde ahora el servicio funcionará todos los días de la semana, de lunes a domingo, entre las 8:30 y 17:30 horas".

Luis Solís, oriundo del sector de Liucura Alto de Quillón, lleva 25 años trabajando como operador de la balsa. Ayer dijo que que se trata de un cruce estratégico para ambas comunas, ya que "por acá pasan entre 50 y 60 vehículos diariamente y en el verano es mucho mayor el flujo".

Salvador Jara, oriundo de la zona y actualmente con residencia en Chillán, contó que "cuando vengo a ver a mi familia ocupamos la balsa y desde que tengo razón me traía mis padres a través de este cruce. Sin duda es muy importante para conectar a los vecinos de Cerro Negro y Santa Clara".

Futuro puente mecano

En el mismo lugar está anunciada la construcción de un puente mecano que se encuentra en su etapa final de diseño.

Podestá, señaló que "es un puente mecano comprometido en el Plan Ñuble, que se heredó de la Región del Biobío y que esperamos entre en funcionamiento en los próximos años".

Una obra esperada con ansias por vecinos como Gabriel Albornoz, quien manifestó que "un puente sería muy bueno porque ahora la balsa tiene horarios y si usted quiere venir en la noche no puede cruzar, tiene que dar la vuelta por Quillón no más, no queda de otra".