Viñateros frenan liberación de denominación de origen de cepas de vinos del Valle de Itata

El Ministerio de Agricultura echó pie atrás respecto a la idea de liberar la denominación de origen en cepas de vinos del Valle del Itata, luego de críticas y gestiones de viñateros locales junto al Gobierno Regional de Ñuble.

De haberse firmado el Decreto N°464 de la Ley N°18.455, se habría liberado el uso del nombre de las cepas País y Cinsault, más allá de las fronteras de la región.

El gobernador Óscar Crisóstomo señaló que "había razones para defender las cepas ancestrales del Valle del Itata, por lo que pedí reconsiderar la idea del decreto, ya que hubiese traído perjuicio a nuestros productores".

El enólogo y presidente de la Asociación de Enólogos y Profesionales del Vino para el Valle del Itata, Edgardo Candia, insistió que "ojalá que esta iniciativa no siga avanzando, que los interesados no sigan tratando de imponerla y que llegue hasta ahí no más y que no se trate de renegociar o readaptar la propuesta porque al final la idea es que los intereses de los grandes no prevalezcan".

De la misma forma, Verónica Vera, gerente de Enoturismo Ancestral del Valle del Itata, afirmó que "significaba una amenaza para los pequeños y medianos viticultores en términos económicos y patrimoniales".