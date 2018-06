Volcán Chillán: Ratifican trabajos en vías de evacuación ante posible erupción

El intendente del Biobío, Jorge Ulloa, visitó este mediodia el sector precordillerano de Las Trancas, comuna de Pinto, Región de Ñuble, donde comunicó que sí existen avances en materia de reparación de vías de evacuación, ante una posible erupción del complejo volcánico Nevados de Chillán.

La primera autoridad regional hizo frente a las críticas del senador Felipe Harboe (PPD) y a los vecinos del mencionado sector, que acusaron abandono por parte de las autoridades.

"Se necesita el decreto de emergencia para entrometerse en los caminos que no son de tuición del MOP, que son privados. Los caminos que son públicos sí se están mejorando", dijo el intendente Ulloa, quien confirmó que "no se ha firmado el decreto de emergencia por una razón bastante básica: porque la emergencia no existe actualmente".

Según planteó Ulloa, "se están evaluando fórmulas que no impliquen necesariamente el decreto de emergencia para poder intervenir esas vías de evacuación, aunque es un trabajo que sí se va hacer". Sin embargo, no entregó plazos.

Frente a las críticas, el intendente llamó a la tranquilidad: "Hicimos esfuerzos en conectividad de obras de emergencia. Los planes de emergencia están andando, y existe plena conciencia de parte de quienes son los encargados de los recintos, tanto en la zona más cercana, tanto de Nevados como Termas, que tienen planes bastante buenos".