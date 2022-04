Ximena Salinas asume como seremi de Salud de Ñuble: “Me interesa trabajar con los gremios”

Este jueves asumió funciones la nueva seremi de Salud de Ñuble y última autoridad regional que es nombrada dentro de dicha cartera a nivel nacional.

Se trata de Ximena Salinas Urrutia, enfermera, con una trayectoria de 34 años en el sistema público de salud.

La nueva autoridad, de 57 años, ha ejercicio en áreas clínicas de urgencia en el Hospital Herminda Martin y atención primaria en el Cesfam Violeta Parra, así como en administración y gestión del Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), donde últimamente se desempeñaba como jefa de la Sección de Salud Integral del Trabajador.

Asimismo, en el ámbito académico fue formadora de varias generaciones de enfermeras y tens, principalmente como docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Chillán.

Ximena Salinas agradeció al Presidente Gabriel Boric su designación, "para asumir la enorme labor de dirigir una institución cuyos funcionarios han desarrollado un óptimo y eficaz trabajo durante toda la pandemia".

Por su parte, el delegado presidencial de Ñuble, Claudio Ferrada, señaló que su nombramiento demoró porque "buscamos tener a la persona más idónea y experimentada para liderar la cartera a nivel regional, sumado a el equilibrio paritario y político que se logró de todas las designaciones de las seremis a nivel regional".

Reuniones con gremios de la salud

Respecto a su relación con gremios de la salud, la seremi Ximena Salinas manifestó que "es algo que me interesa mucho, yo he trabajado y he estado ligada a los gremios, ya que también he sido gremialista, entonces conozco desde adentro sus necesidades y sé que podemos realizar un trabajo mancomunado, por lo cual me comprometo a reunirme con ellos para potenciar la salud de la población".

De esta forma salió al paso de la inquietud que manifestó hace algunos días el presidente regional del Colegio Médico, Juan Andreu, quien dijo que "no sabemos cual es la participación que el actual Gobierno le va a dar a los gremios de la salud en la gobernanza de la pandemia".