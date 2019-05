Alcalde de Mostazal desiste de participar en película tras cuestionamientos

El alcalde de Mostazal, Sergio Medel (UDI), decidió no participar en la producción "Jesucristo Superstar" -donde iba a interpretar a Poncio Pilato- tras los cuestionamientos públicos surgidos a su actuación en la película.

La controversia se generó luego de que se diera a conocer que la producción contaba con el aporte de fondos aprobados (40 millones de pesos) por el Concejo Municipal de la comuna, instancia que fue visada en mayo de 2018 por el organismo.

Según indicó el concejal José Vega (PS) a 24 horas, los ediles no sabían de la eventual participación de Medel en la película, ni tampoco de la aparición del concejal Wildo Ibarra (UDI). El alcalde, por su parte, manifestó que fue convidado a actuar en el proyecto recién entre julio y agosto de 2018, dos a tres meses posterior a la aprobación de la iniciativa.

"No pensábamos que un concejal -de manera tan maliciosa- haya querido ensuciar y empañar este lindo proyecto (...) cuando me piden actuar, yo acepto. Pero nunca pensé que iba a causar tanta polémica", indicó Medel.

La autoridad comunal apuntó que "en función de lo anterior y porque quiero que esta obra que he visto como ha ido surgiendo, con el profesionalismo que se ha hecho y porque quiero que salga adelante, prefiero no empañarla, no ensuciarla y dar un paso al costado".

"Estamos completamente abiertos a cualquier investigación y a cualquier cosa. (No hay problema en) entregar la documentación, de cómo surge el proyecto y el proceso que ha tenido. No hay ninguna problemática en eso", puntualizó Medel.

Desde el municipio indicaron que ningún actor del reparto recibe algún tipo de aporte monetario, apuntando que los fondos sólo se invierten en la producción y musicalización de la película.