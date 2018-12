Alumnos apuntan a despido irregular de dos docentes de la Universidad de O’Higgins

El pasado 7 de diciembre las académicas Vania Figueroa y Karina Bravo -para su sorpresa y la del alumnado- fueron informadas a través de correo electrónico de su despedido de la Universidad de O'Higgins. Su salida obedece -según consigna la casa de estudios- a mediciones internas realizadas por la casa de estudios.

En junio de este año, Bravo realizó una denuncia por hostigamiento laboral en contra de sus jefes directos en el Instituto de Ciencias de la Salud, el cual, a fines de noviembre, terminó con el proceso sobreseido.

En aquella instancia, Figueroa testificó como testigo de su compañera de trabajo. A la postre, aquellas dos personas denunciadas por las académicas participaron del proceso de evaluación de las misma, que terminó con su salida del plantel universitario.

"Argumentan motivos a respecto a evaluaciones en el ámbito de la investigación y en el área de la docencia, emitidas por el director del instituto (Rubén Alvarado) y la directora de la Escuela de Salud (Soledad Burrone), me dicen no me van a renovar mi contrata", indicó la docente Figueroa.

La académica apuntó que "esto sucede tras el cierre de una investigación sumaria por acoso laboral presentada por la colega Bravo (...) justamente las personas que evalúan mi desempeño son quienes fueron acusadas de acoso laboral, por lo tanto ahí claramente hay un conflicto de interés".

"Yo no he tenido un debido proceso, porque no he tenido la instancia de conocer previamente que me iban a evaluar, luego conocer el detalle y poder apelar, que es lo correcto", puntualizó la académica.

Comunidad estudiantil rechaza la medida

Alumnos de la Escuela de Salud han desplegado lienzos y distintos carteles e imágenes al interior del campus Rancagua respecto a lo que ellos manifiestan como el despido irregular de las docentes Fernández y Bravo.

"Se está viviendo la primera gran crisis de la UOH (...) hoy tenemos un conflicto gravisimo, que viene a fragmentar a la comunidad universitaria y el área de salud en general, porque se instala como procedente para quien denuncia casos de acoso laboral", indicó Luna Rojas, miembro de la mesa coordinadora del Centro deEstudiantes de Medicina de la UOH.

Rojas agregó que "mañana nos reuniremos con rectoría y solicitaremos la restitución inmediata de ambas académicas y que la evaluación de desempeño que se les realice a ellas sea parte un comité externo".

Decisión sobre "serios elementos de juicio"

A través de un comunicado, la Universidad de O'Higgins señaló que "esta medida, adoptada en el marco de la normativa legal que la rige y, por cierto, sobre la base de serios elementos de juicio, fue adoptada teniendo en cuenta los intereses superiores de esta casa de estudios".

"Por tratarse de temas que conllevan juicios de valor respecto de personas naturales, la Universidad considera que no debe tratarlos a través de los medios de comunicación social, sino por los canales administrativos y procesales que las investigadoras decidan recorrer", concluyó la casa de estudios.