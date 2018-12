ANEF acudió a la Contraloría Regional de O'Higgins tras despidos de funcionarios públicos en la zona

La directiva regional de O'Higgins de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), acudió hasta las dependencias de la Contraloria en Rancagua para solicitar la revisión de la situación de cerca de 120 trabajadores despedidos en el sector público, durante las últimas semanas.

La diligencia fue apoyada por los parlamentarios Juan Luis Castro (PS) y Raúl Soto (DC), quienes acudieron hasta el lugar para manifestar su descontento con la situación y apoyar a los funcionarios despedidos.

"Hay servicios más castigados que otros, en el Serviu hubo 31 personas, en el IND otras 8, en Educación 11, en el Gobierno Regional otras 10 más, así se ha ido incrementando está lista de despidos", indicó el presidente de la mesa regional de la ANEF en O'Higgins, Jorge Pedreros.

El directivo añadió que "nuestro interés absoluto es que todos estos compañeros sean reintegrados (...) nosotros queremos decirle al Gobierno y a la autoridad en general, tajantemente, que nosotros no somos operadores políticos, no somos grasa, somos funcionarios públicos del Estado, no de los gobiernos de turno".

Desde el organismo, señalaron que cada funcionario tiene vía libre para acudir a la justicia para solicitar revisar por esa vía cada situación.