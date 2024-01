Camioneros de la CNDC: Doble homicidio en la Ruta de la Fruta es "una línea roja"

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) condenó el asalto que dejó dos personas asesinadas a bordo de un camión en la Ruta 66-G, más conocida como la Ruta de la Fruta.

El hecho tuvo lugar este sábado en el cruce de Malloa y Rengo, en la Región de O'Higgins, donde desde un automóvil que venía siguiendo al vehículo de carga se efectuaron una seguidilla de disparos.

En un comunicado, la CNDC advirtió de "la desprotección en que se encuentran miles de transportistas que a toda hora usan las carreteras y caminos y están expuestos a asaltos mortales a manos de criminales armados".

El gremio camionero expresó también su "solidaridad a las familias de las víctimas", al tiemó que valoró "la rápida acción de efectivos de Carabineros que detuvieron a los autores del doble crimen".

Finalmente, informó que "se hace parte de la querella contra los responsables de estos brutales y cobardes homicidios".

"Este hecho constituye una línea roja ante la cual no es posible ignorar. No esperamos impunidad", concluyó.

Cuatro de los presuntos autores del crimen fueron detenidos en la Ruta 5, luego de un seguimiento que fue apoyado por la Prefectura Aérea de Carabineros.

CAMIONEROS DE O'HIGGINS EXIGEN UNA "SOLUCIÓN REAL" EN 72 HORAS

El vocero de la asociación gremial Asgro de la Región de O'Higgins, Camilo Jiménez, señaló que "hacemos un llamado a las autoridades: les damos 72 horas para que den una solución real al tema delictual en nuestro país. No puede ser que siga muriendo y acribillando gente inocente, gente trabajadora, en nuestras carreteras".

"Estamos en conversaciones con Cristián Sandoval y Freddy Martínez, quienes son de la Federación Fuerza del Norte y Federación Centro Sur, (respectivamente)", agregó.

"Hago un llamado a todas las autoridades, al mundo político, por favor, entiendan, necesitamos seguridad en este país, necesitamos salir a trabajar y con seguridad", enfatizó el dirigente.

"Hasta cuándo, paremos esto y que haya más muertes. Hoy día fuimos a vender tomates también, 600 cajas, y que nos sigan y nos maten, ¿lo encuentra justo?", detalló un camionero Rengo, cercano de la víctima.

"ESTA GENTE NO PIENSA... PARA QUÉ, CON QUÉ OBJETO DE MATARLO"

Francisco, el hijo de una de las víctimas y hermano del menor que resultó herido durante el robo afirmó a Cooperativa que en dicha zona no suelen ocurrir ese tipo de delitos y señaló que "más que nada esperar que se haga justicia, que las personas que lo hicieron paguen, porque esto no puede quedar así, no puede ser que estén un tiempo encerrados y después los liberen para que sigan haciendo estas cosas".

Asimismo, el joven detalló que, junto a su padre, "siempre tomábamos precauciones, pero si llegan con pistolas, qué vas a hacer, si le apuntan, qué hace", y precisó que los delincuentes "le pidieron los bolsos, él los entregó y le dispararon igual, a él, al acompañante, y salvó a mi hermano básicamente, recibió la bala que era para mi hermano, le rozó la bala a mi hermano".

"Imagínese si no se pone mi papá, muere mi hermano también, un niño de 16 años, qué piensa si lo matan", lamentó.

"Esta gente no piensa. Ya, está bien hacer daño y robar, pero para qué llegar al límite de matarlo si ya les entregaron las cosas. ¿Para qué? ¿con qué objeto (de haberlo) matarlo)", se cuestionó Francisco ante la violencia que ejercieron los delincuentes cuando ya habían conseguido sustraer el dinero.

"SEGURAMENTE VENÍA UN SEGUIMIENTO DE SANTIAGO"

Otro familiar de las víctimas relató que ambos "venían de Lo Valledor, andaba vendiendo tomates mi compadre y mi sobrino, su producción, era el tercer viaje este que hacía. Para más remate, mi ahijado, el primer viaje que va con ellos y también lo balean".

"Seguramente venía un seguimiento de Santiago, porque si están vendiendo, traen plata, porque todo se vende en efectivo. En Lo Valledor se vende en efectivo, en la mayoría" agregó el pariente, quien también coincidió que en el sector "no pasan estas cosas".