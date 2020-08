El Obispado de Rancagua comunicó que la celebración de Santa Rosa de Lima en Pelequén se desarrollará de manera remota durante este 2020, producto de la pandemia del Covid-19.

Desde la entidad hicieron un llamado a que los feligreses no asistan durante el programa de actividades, ni a la misa del 30 de agosto, ni que tampoco se congreguen al exterior del recinto

"La idea es hacer una celebración muy similar, invitando a que la gente no venga al santuario, porque no es necesario. Entonces a través de un teléfono o de la página web y ver online. El programa ya comenzó desde este 1 de agosto", indicó el párroco Juan Carlos Farías.

El sacerdote agregó que "queremos que la gente nos sintonice, se ponga en línea. Que tengan un altarcito, pongan un mantel y una imágen de Santa Rosa o una figura. Un cristo o la virgen y una velita".

De acuerdo al obispado local, se ha elaborado un programa participativo, que implica el rezo de una Novena, misas transmitidas telemáticamente, una vigilia, entre otras actividades.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Jefatura de la Defensa Nacional, coronel Patricio Amengual, señaló que "como es una festividad religiosa masiva, estamos planificando tomar unas medidas en particular con Carabineros a objeto de que no se produzcan aglomeraciones en ese sector, que sabemos que es un sector sensible, pues es un espacio relativamente pequeño, pero que puede aglomerar a gente que pueda concurrir allá".

La autoridad militar señaló que si bien, aún no se ha analizado, no se descarta la posibilidad de decretar un cordón sanitario en la zona, previo y durante la festividad.