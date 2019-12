CGE pagará millonarias indemnizaciones a víctimas de incendios forestales 2016-2017

El Juzgado de Garantía de Peralillo aprobó la suspensión condicional de la causa por dolo eventual contra tres ejecutivos de CGE procesados por los incendios forestales ocurridos durante la temporada 2016-2017 en las comunas de Paredones, Marchigüe y Pumanque, en la Región de O'Higgins.

Tal como se había definido en septiembre, el tribunal de Peralillo realizó hoy la audiencia en la que definiría el futuro de la causa contra el gerente de operaciones de CGE, Esteban Vucetich; el gerente técnico en O'Higgins, Pablo Yáñez; y el gerente de mantenimiento y construcción de Santa Cruz, José Reyes; y aprobó el plan de compensación ofrecido por la compañía.

🔴 EN VIVO: Juzgado de Garantía de Peralillo inicia audiencia de suspensión condicional o apercibimiento de cierre de la investigación en causa por incendios forestales.



El acuerdo zanjado hoy -que, según la Fiscalía, fue visado por cerca del 80 por ciento de los 665 afectados- considera tres tramos de compensación: el primero por montos de cero a cinco millones de pesos, el segundo de cinco a 30 millones (con inspección aleatoria de un liquidador) y el tercero de 30 o más, con tope de 250 millones para las víctimas de los incendios de Nilahue Barahona y el Perdigadero, con inspección de liquidador.

Además, se fijarán audiencias cada tres meses para revisar los avances de los acuerdos. En caso de incumplir los porcentajes acordados, la Fiscalía podrá revocar lo establecido en la audiencia y volver a perseguir las responsabilidades penales.

Ahora: @fiscaliaohiggin consigue que a través de una suspensión condicional del procedimiento, empresa CGE comprometa millonario procedimiento de indemnización a más de 600 víctimas de incendios forestales del 2016 y 2017. Proceso será controlado periódicamente por la Fiscalía. pic.twitter.com/kgOym3jdTb — Fiscalía O'Higgins (@fiscaliaohiggin) 17 de diciembre de 2019

Cada víctima será libre de aceptar o no la oferta de la empresa. En caso de rechazar la propuesta, podrán acudir a la justicia civil, explicó el fiscal regional subrogante de O'Higgins, Javier von Bischoffshausen.

"En cualquiera de estos tramos, luego de este procedimiento, la empresa le hace una oferta de pago a la víctima, y la víctima, libre y voluntariamente, señala si está o no conteste y de acuerdo con acceder a este procedimiento. Es decir, aquí no hay nada oculto ni negativo para las víctimas, porque en el peor de los casos, la víctima dice: 'No estoy de acuerdo, no quiero arribar a esto' y puede, igualmente, hacer una demanda civil contra la empresa", señaló Von Bischoffshausen.

CGE: "Nuestros trabajadores no tiene responsabilidad"

Mediante un comunicado de prensa, CGE valoró esta tarde la decición del tribunal, y señaló que la aceptación de su plan de compensación "permitirá entregar soluciones expeditas para las familias afectadas por los incendios, (...) de manera tal que les evite tener que acudir a largos procesos judiciales, aliviando también el drama humano al que se han visto enfrentados en este período a consecuencia de los daños materiales que sufrieron".

"El acuerdo ofrecido no es una imposición, porque los afectados decidirán libremente si aceptan o rechazan la propuesta de compensación que se les formule individualmente; y la suspensión condicional del procedimiento penal se hará efectiva sólo cuando la mayoría absoluta de las víctimas acepten participar en el procedimiento compensatorio, y estén de acuerdo con la oferta económica que se les formule", explica la nota.

La firma dijo mantener, sin embargo, su "permanente convicción" de que a los trabajadores imputados "no les ha asistido responsabilidad penal alguna en los hechos ocurridos".

"Asimismo, CGE reafirma el compromiso permanente de colaboración con la comunidad en distintos proyectos y ante cualquier tipo de contingencias en las zonas donde está presente. Por otra parte, eventos climáticos extraordinarios como los vistos en Chile y el mundo en los últimos años, remarcan la importancia del trabajo coordinado, y la colaboración entre el mundo público y privado, tanto a nivel nacional, regional como local", señala.