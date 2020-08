Con prohibición de acercarse a su padre quedó joven acusado de agredirlo con un martillo en Peumo

El Juzgado de Garantía de Peumo dictó la cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, a un joven de 17 años, acusado de agredir a su padre con un martillo en Peumo.

Durante la jornada del jueves, la defensa del aprehendido y la PDI, señalaron que al adolescente había actuado en favor de su madre, quien sería víctima de violencia intrafamiliar respecto de su pareja y víctima de la agresión.

"El imputado interviene en favor de su madre en una discusión que esta mantenía con su padre, en este caso la víctima. El imputado con un martillo golpea la cabeza de su padre, ocasionándole finalmente lesiones graves. La Fiscalía por medio de investigaciones realizadas, pudo advertir que dentro de la familia del imputado existían antecedentes de violencia intrafamiliar, que si bien, justificaban del todo el actuar del imputado, si permitían encuadrar su conducta en lo que se denomina un arrebato", indicó el abogado del Ministerio Público de San Vicente, Juan Fuenzalida.

Por su parte, la defensora del joven, Claudia Ojeda, indicó que "el juez compartió la apreciación de la defensa, de que en definitiva no habría habido intención de matar, si no que de causar lesiones y no hubo una intención distinta (...) respecto de la legítima defensa, que se alegó en la audiencia, aún no se tuvieron por acreditados todos los elementos de la legítima defensa".

El juez dictó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, mientras que ordenó remitir los antecedentes al Juzgado de Familia de Peumo, para analizar medidas de protección en favor del joven imputado y su madre.