Corte de Rancagua confirma condena de 11 años de cárcel a sujeto por homicidio

La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la condena a Carlos Armijo, como autor del delito de homicidio.

El tribunal de alzada confirmó la resolución del Tribunal Oral en lo Penal (TOP), quien había decretado la pena al condenado de 11 años de cárcel.

"(...) no existe falta de fundamentación en la ponderación de la prueba, ni infracción a las reglas de la sana crítica, pues el razonamiento de los sentenciadores del grado resultó ajustado a los principios de la lógica, a las máximas de la experiencia y a los conocimientos científicamente afianzados, debido a la evidencia que provocó convicción en ellos", sostiene el fallo.

La resolución agrega que: "(...) resulta fácil apreciar que el hecho establecido por los sentenciadores en el considerando 14° –inamovible para esta Corte atendida la causal de derecho invocada por la defensa– no contiene agresión ilegítima alguna, toda vez que sólo se da cuenta de una discusión entre víctima y su pareja (madre del imputado), cuestión que -por cierto- no sirve para configurar la agresión ilegítima como tampoco ninguno de los requisitos de la eximente reclamada por la defensa, razón por la cual no cabe más que rechazar la causal de nulidad invocada respecto de esta materia", sostiene la resolución.