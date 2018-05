Fiscalía de Rancagua investiga denuncia de abuso sexual en el Pequeño Cottolengo

La Fiscalía local de Rancagua investiga a un sacerdote por un presunto abuso sexual en contra de un joven de 16 años, al interior del Hogar Pequeño Cottolengo de la ciudad.

El hecho se dio a conocer tras la denuncia del supuesto afectado, por lo cual el hogar y el Sename pusieron en conocimiento al Tribunal. Dentro del Pequeño Cottolengo, el eclesiástico tenía funciones dentro de la bodega del lugar, además de llevar a cabo proyectos internos del hogar.

Frente a lo acontecido, el abogado de la institución, Hugo Zamorano, comentó que "el hogar realizó una investigación interna mediante un perito externo al hogar, donde no sé comprobó lo denunciado, por lo cual los hechos presentados no son consistentes de un suceso real. No existe un contexto lógico, ni detalles de lo acontecido".

"Otra de la inconsistencias es que no existe idea de cuándo habría acontecido el suceso, algo que es esencial para un relato. Este menor además tuvo un par de situaciones anteriores, donde incluso se autodenunció por un presunto abuso sexual a una compañera, algo que nunca se acreditó", concluyó Zamorano.

Por su parte, la directora regional (s) del Sename en O'Higgins, Bernarda Bolbarán, añadió que "aquí entró en operación todos los protocolos que tenemos prefijados para estas situaciones, es decir, dar a conocer los datos que nosotros tenemos como servicio y ponerlo a disposición del Ministerio Público".

El menor sigue estando al cuidado del Pequeño Cottolengo, mientras el sacerdote sigue desempeñando sus funciones al interior del hogar, ya que entre ellas no se contempla el contacto con los menores del lugar.

Por su parte, la Fiscalía de Rancagua comenzará con la investigación, con el fin de esclarecer la denuncia.