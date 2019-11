Familia de joven que denuncia tortura sexual de Carabineros: "No descansaremos hasta tener justicia"

La familia de la mujer de 27 años que denuncia presuntas torturas sexuales en su detención -tras una marcha en la ciudad- el pasado viernes 15 de noviembre al interior de la Primera Comisaría de Rancagua, expresó su sentir respecto a la situación.

De acuerdo a un comunicado leído por la hermana de la mujer, indicaron que "durante el proceso de detención sufrió todo tipo de abusos, entre amenazas, golpes e incluso agresiones de connotación sexual por parte de quienes deberían proteger a todo un país, Carabineros de Chile. Han sido momentos difíciles, dolorosos para ella y para nuestra familia, pero lamentablemente no somos los únicos, son miles de familias que comparten nuestro dolor".

"La violación sistemática de los Derechos Humanos permanecen en la impunidad con una veintena de muertos, 285 personas con heridas oculares, 384 acciones judiciales presentadas y de ellas 273 por torturas y tratos crueles. Para ustedes son cifras. Para mí, mi hermana", argumentó la familia de la afectada.

Finalmente, la hermana de la denunciante agregó que "como familia nos negamos rotundamente que esto siga pasando en Chile. Queremos los nombres de quienes resulten responsables de los delitos cometidos esa noche. Queremos que la cadena de responsabilidad se encarezca y no vamos a aceptar que esto quede en simples sumarios administrativos. Exigimos verdad, justicia y la condena penal de los responsables. Destitución de todos los involucrados. No aceptaremos la impunidad y no descansaremos hasta tener justicia".

En esta causa, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella por torturas sexuales en contra de la mujer afectada, mientras que la Fiscalía lleva una causa penal por el hecho.