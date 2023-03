Formalizan a exnotario por negligencia con una firma relacionada a la venta de vehículos robados

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al exnotario Ernesto Montoya tras no presentarse a la audiencia de formalización por negligencia notarial relacionada con la venta de vehículos robados en Rancagua, Región de O'Higgins.

Montoya, quien cesó sus funciones este año por cumplir 75 años de edad, fue formalizado pero quedó libre y sin medidas cautelares.

Se le imputó haber autentificado la firma de una persona que llegó hasta la notaría para la venta de un automóvil, pero la identidad correspondía a alguien que estaba recluido en la cárcel.

A la salida de la audiencia, Montoya afirmó ser "una víctima más de una estafa", ya que "se suplantó a una persona y perfectamente se logró la suplantación por el Registro Civil, que verificó como existente a la persona que estaba frente a mí".

Además, aseguró que él no pensaría que una persona que fuera a la notaría sea un delincuente y que dicho carnet de identidad "lo examiné por todos lados y no tenía ningún deterioro, no estaba manoseado o tuviera algo que a mí me hiciera suponer de que había algo raro".

La PDI informó que la orden de detención estaba relacionada con una causa que investiga el Ministerio Público por falsificación, perjurio y otros delitos que atentan contra la fe pública.