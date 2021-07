Gobernador nombra interventor e instruye auditoría a Corporación del Libertador

El Gobernador Regional, Pablo Silva, instruyó la designación de un interventor y de una auditoría externa a la Corporación El Libertador, con la finalidad de investigar sus procesos financieros y administrativos, e iniciar su proceso de cierre.

Al respecto, la autoridad indicó que hace "semanas antes de asumir el cargo, fui informado por el ex intendente Guzmán sobre graves irregularidades en la Corporación El Libertador. El ex intendente se comprometió a tomar una decisión de cierre antes de que yo llegara al cargo. Ahora, me encuentro con un problema muy serio, sueldos impagos, arriendos impagos, dejándome con la responsabilidad de finiquitar a las personas e investigar las irregularidades. Nosotros seremos muy transparentes en nuestra gestión, desde el primer día. Nos aseguraremos que los recursos hayan sido utilizados de acuerdo a la ley".

Como interventor, el Gobernador designó al encargado del Departamento de Transparencia, Gestión Documental, Gobierno Electrónico y Oficina de Partes del Gobierno Regional, Ricardo González, quien trabajará con la funcionaria Fabiola Prieto. Asimismo, el auditor interno del Gobierno Regional, Mauricio Rojas, estará encargado de realizar la auditoría financiera a la Corporación El Libertador.

La investigación administrativa y la auditoría se llevarán a cabo en un plazo breve, según instruyó el Gobernador Regional.

Los antecedentes de este caso están siendo investigados por la Fiscalía Regional.