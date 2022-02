Gobierno compromete bonos para damnificados de gigantesco incendio en San Fernando

El Gobierno comprometió bonos para los 98 damnificados que dejó el incendio que se registró el viernes en la comuna de San Fernando, en la Región de O'Higgins, que consumió 25 viviendas, cuatro locales comerciales, dos aserraderos y una bodega.

En una visita de Rodrigo Delgado a la zona, el ministro del Interior señaló que revisarán "los casos para entregar los bonos correspondientes; bonos de enseres, de acogida o arriendo, dependiendo de la situación de cada una de las familias".

Según señaló, existe "un mecanismo estándar para acceder" a dichos bonos tras realizar el catastro de las familias mediante la Ficha de Emergencia, la que "sirve para obtener beneficios del Estado, tanto del Gobierno central como los municipios" y revisar el caso a caso.

Tras el recorrido por las casas afectadas, el ministro dijo que conversó con "prácticamente todas las familias" y que Labocar está investigando para "determinar las causas y cuáles son las responsabilidades que habrían de generar un incendio de alto poder calórico".

Una de las damnificadas criticó que habían "grifos sin agua" y que Bomberos "trató de hacer lo mejor posible para salvar las casas pero no se pudo, ya que mientras no haya agua ellos no pueden hacer nada".

Por la emergencia 200 evacuadas al Regimiento Colchagua ante el peligro de que el fuego llegara hasta más viviendas, de las que 102 personas volvieron a sus domicilios, según informó la Oficina Nacional de Emergencias.

Además, 76 de los damnificados fueron hasta casas de familiares y los 22 restantes se albergarán en el Liceo de Niñas Eduardo Charma.