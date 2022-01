Gobierno Regional se querella tras muerte de temporeros en Peumo

El Gobernador Regional, Pablo Silva presentó una querella contra quienes resulten responsables por el presunto delito de trata de personas en trabajos agrícolas de temporada, a propósito del accidente vehicular que les costó la vida a 9 trabajadores agrícolas el pasado 29 de diciembre.

En el Juzgado de Letras y Garantía de la comuna de Peumo, la primera autoridad de la región ingresó la acción penal que busca esclarecer las responsabilidades del accidente.

Al respecto, Silva explicó que "hemos presentado una querella por trata de personas respecto al accidente que tuvo lugar acá en Peumo, donde fallecieron 9 personas, y dos personas se encuentran heridas de gravedad.

"Queremos que se investigue a fondo toda la situación irregular que involucra el trabajo de menores de edad, ciudadanos extranjeros que no contaban con su identificación (...) al parecer, por los antecedentes, estaríamos ante una presunta trata de personas, además de un trato indigno a las y los trabajadores, quienes eran trasladados en un vehículo que no cumplía las condiciones óptimas, no contaba con revisión técnica, el chofer no tenía licencia. En definitiva, no se están cumpliendo las leyes como corresponde", manifestó la autoridad regional.

Tras la presentación de la querella, Silva se reunió con el alcalde de Peumo y su Concejo Municipal, con la finalidad de informar sobre la presentación de la acción penal, y analizar las causas del trágico accidente y las medidas a adoptar al respecto.