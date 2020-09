Investigadores pronostican que se podrían perder más de 35 mil empleos por la pandemia en O'Higgins

Investigadores de la Universidad de O'Higgins (UOH) realizaron un estudio que arrojó que en la región se perderían más de 35 mil empleos producto de la pandemia del Covid-19.

El trabajo estuvo a cargo de los doctores Héctor Bahamonde, Félix Modrego y Andrea Canales, quienes tomaron diversas fuentes de datos, como el INE y el Banco Central.

"En la Región de O'Higgins serán cerca de 35 mil empleos y unos 225 mil en la Región Metropolitana, mientras que las regiones mineras del norte perderán alrededor de 6 mil empleos cada una", puntualizó Bahamonde.

El investigador puntualizó que "si pensamos en la delgada red de protección de derechos sociales que existe en Chile, esta cantidad de desempleados podría ser un factor importante de desestabilización social, sobre todo durante este año que es crucial en términos eleccionarios".

Los resultados de la investigación se encuentran en el paper "Employment effects of Covid‐19 across Chilean regions: An application of the translog cost function", que fue publicado en "Regional Science Policy and Practice", una revista científica especializada en estudios y políticas regionales.