Juan Ramón Godoy gana en Rancagua y la centroizquierda recupera la alcaldía tras 13 años

La centroizquierda volvió a ser la fuerza más votada en Rancagua después de 13 años: el candidato a alcalde por la lista Unidad por el Apruebo, el socialista Juan Ramón Godoy, obtuvo el 27,28% de los votos en las elecciones de este fin de semana, con el 96,15% de las mesas escrutadas.

Con este resultado, Godoy, ex intendente de la Región de O'Higgins entre 2015 y 2016 y ex consejero regional entre 2018 y 2019, superó al independiente Reimundo Agliati, quien apoyado por el saliente alcalde Eduardo Soto (ex UDI) obtuvo un 22,44%.

Fueron 13 años los que pasaron para que un candidato de izquierda le pudiera quitar el sillón alcaldicio a Soto, electo por primera vez en 2008 - sucediendo al demócrata cristiano Carlos Arellano - y reelegido en 2012 y 2016.

"Más que recuperar un municipio, esto es abrir el municipio a los rancagüinos y las rancagüinas. Aquí no hay un botín: Rancagua les pertenece a todos los rancagüinos y rancaguinas, no solo a unos pocos. Para quienes pensaron que esto era un botín, para quienes pensaron de que esto se tenía que recuperar, les quiero decir que lo que hicimos hoy es entregarle a la ciudadanía una propuesta que le abra las puertas al municipio", afirmó Godoy en su discurso de aceptación esta noche.

Gracias a quienes creyeron y apoyaron nuestro programa de ciudad, a mi familia, equipo, feriantes, dirigentes sociales, de la salud, deportivos, culturales. A todas y todos quienes me permiten comenzar este desafío. Desde hoy construiremos el Rancagua que queremos y merecemos 🙌🏽 — Juan Ramón Godoy (@juangodoyrgua) May 17, 2021

La candidata de Chile Vamos, Pamela Jadell (independiente-pro Evópoli), quedó tercera con 12,91%, seguida de cerca por el frenteamplista Roberto Villagra (12,58%) y la independiente Marta González, de la lista Ecologista Verde (12,55%). Más atrás quedaron el comunista Danilo Jorquera (6,84%) y el independiente Ricardo Cerda (5,40%), de la lista Dignidad Ahora.