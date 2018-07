Mostazal: Interponen querella por fraude al fisco y falsificación en licitaciones del Municipio

El concejal José Vega (PS) presentó una querella en el Juzgado de Garantía de Graneros por fraude al fisco y falsificación de instrumento privado en licitaciones del área de publicidad de la Municipalidad de Mostazal, en la Región de O'Higgins.

Según consignó la autoridad comunal, el municipio adjudicó la realización de afiches y palomas publicitarias -en la víspera del Día del Patrimonio- a una empresa, sin un proceso de licitación real. Según la querella, las otras cotizaciones consultadas, son falsas, y usaron imágenes y logos de otras empresas del rubro.

"Yo le solicité en un concejo al alcalde (Sergio Medel) que me entregara las cotizaciones, y con ellas en mano me pude percatar que habían montos muy elevados para los servicios que se estaban contratando. Esta se le adjudicó a una misma persona que tenía actividades anteriores. Después recurrí a otras empresas de la comuna para cotizar y cobraban a un monto mucho menor", señaló Vega.

El concejal añadió que "me contacté con una de las empresas que aparecen como postulantes y me señalaron que nunca habían trabajado con Mostazal y nunca habían mandado esas cotizaciones (...) a dichos documentos les faltaba un dígito al teléfono o no había correo (...) se gastó cerca de 3.000.000 por algo en que se pudo pagar cerca de 1.500.000".

Dicha situación fue ratificada por Eduardo González, dueño de la empresa Imagen del Sur, "encuentro que es super grave, porque están ocupando el nombre de mi local en algo que yo no participo, además ese no es mi rubro, porque mi tema es arriendo de letreros".

Desde la Municipalidad de Mostazal, señalaron que el alcalde se encontraba fuera de la comuna, por lo que evitaron referirse al tema.