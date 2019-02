Municipio de Pichilemu apuntó que situación de basura en las playas está controlada

La Municipalidad de Pichilemu salió al paso respecto a la situación dada a conocer a través de redes sociales, donde se da cuenta de una cantidad indeterminada de basura apostada en la playa principal del balneario, tras una jornada de "carrete" protagonizado por miles de jóvenes el pasado fin de semana en el lugar.

El hecho se gestó en la parte final de la denominada "semana pichilemina", en la cual se desarrollan distintas actividades culturales, musicales y locales, instancia en la que llega una gran cantidad de personas en la comuna.

"No comparto el criterio de los chiquillos que dejan toda esta basura (...) en beneficio de ellos decir que no han hecho daños. No han quemado nada, no hay señaleticas rotas o pasarelas destruidas, salvo la basura desordenada que perfectamente podrían amontonar en contenedores. Fueron dos días en los que se le pasó la mano", indicó a Cooperativa el alcalde de la comuna, Roberto Córdova.

"Efectivamente la única forma es que los jóvenes salgan más temprano de la playa, cuesta mucho sacarlos durante la madrugada y ese es el problema que nos perjudica a nosotros, para entrar a hacer el aseo a las zonas que ellos ocupan", agregó Córdova.

Respecto a las imágenes tomadas y que circulan en redes sociales, la autoridad comunal concluyó que "es una foto que toman a las 06:00 horas y después no se quedan a sacar otra a las 08:30 horas, cuando la playa está limpia".

Durante esta temporada, desde el municipio indicaron que se aumentaron la cantidad de contenedores de basura en las playas, además de adelantar el ingreso del personal de aseo local.