Municipio de San Fernando resuelve no retornar a clases presenciales este 2020

La Municipalidad de San Fernando resolvió no retornar a clases presenciales en los establecimientos a su cargo durante 2020.

El hecho fue determinado por el concejo municipal local y regirá para los 21 colegios que dependen de la entidad.

"No están dadas las condiciones sanitarias para un retorno normal a clases en lo que queda del año (...) sin duda que no es una decisión fácil; criticada por unos y valorada por otros de nuestra comunidad, pero la vida en todo aspecto debe quedar a resguardo. No hay motivo que justifique medidas apresuradas, que tal como hemos visto no han surtido efecto en otros países que nos llevan la delantera: los rebrotes y contagios persisten pese a las medidas de prevención", indicó el alcalde de la comuna, Luis Berwart (IND).

Respecto a la continuidad del año escolar actual, la autoridad agregó que "desde nuestra perspectiva, restan pocos meses para poner término al año lectivo 2020, y no podemos arriesgar a pequeños y adolescentes. El proceso educativo deberá seguir su curso tal como se ha estado realizando hasta ahora".

En dicha materia, la autoridad indicó que se continuará con procesos de uso de plataformas remotas para el acceso a material educativo.