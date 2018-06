"No me quiero morir": El desesperado llamado de mujer que denuncia a su ex marido

"Desde las 9 am escuchando las amenazas del super ex marido ebrio prometiendo que me va a dejar sin pega o me va a matar si no vuelvo con él... Chata!! Javier Paz Melendez por favor vive tu vida y dejame vivir la mia trankila y sin temor!!!", escribió en su perfil.

Su hermana Francisca Lara dio la voz de alerta en su cuenta de Twitter, funando a su ex cuñado. "Este machito pasa pegándole a mi hermana. Ella decide separarse y el la amenazó de muerte. Esta desaparecida desde el sábado. Las medidas de alejamiento no sirven de nada", publicó Francisca.

"La anda buscando para cortarle las manos y sacarle los ojos. Ella es pintora. La justicia no es efectiva. Las medidas de alejamiento no sirven de nada", agregó la hermana, quien asegura que las denuncias están en fiscalía.

El caso llegó hasta el Gobierno. "Nuestro equipo se contactó ya con la familia de Cristina, muchas gracias por la alerta", comunicó Isabel Pla, ministra de la Mujer e igualdad de género. Según pudo averiguar Cooperativa, la PDI encontró a Cristina.