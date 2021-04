Nueve menores escapan de hogar de Rancagua y son encontrados en plena vía pública descalzos

A pies descalzos y a torso desnudo, fueron encontrados en plena vía pública de Rancagua, nueve menores, que minutos antes, habían escapado del hogar Catalina Kentenich.

De acuerdo a los relatos de testigos, los menores indicaron recibir golpes y malos tratos al interior del recinto, por lo que fueron llevados por una transeúnte, hasta su vivienda.

"Yo había ido a comprar a dos cuadras, más allá de mi casa y veo nueve niños básicamente, que venían por ahí corriendo. Descalzos, otros sin polera (...) me contaron que allá les pegaban, que no estaban cómodos, que sentían peligro. Yo llamé a mi mamá, obviamente, preguntando qué tenía que hacer y mi mamá me dijo que me los trajera para acá, porque no podíamos dejar a los niños tirados en la calle", indicó Camila Constanza, testigo que llevó a los menores a su inmueble.

Por su parte, el intendente de O'Higgins, Ricardo Guzmán, aseveró que "hemos estado haciendo un trabajo con el sostenedor de este hogar, que es María Ayuda, para mejorar las condiciones. En eso ellos han hecho un compromiso de buscar un lugar también, que cumpla con mejor estándar, para que los niños puedan estar. Y hemos pedido información a Sename de todos estos temas, este es un hogar que depende de Sename, y ellos se tienen que hacer responsable respecto a estas situaciones y por eso estamos conversando con ellos, ir pidiéndoles información especialmente por escrito".

Tras el hecho, personal de Carabineros llegó hasta el inmueble donde se encontraban los menores, para ser trasladados al hogar. En el lugar, también se constituyó una jueza del Juzgado de Familia de Rancagua.

"Hemos sido súper enfáticos en decir que nunca permitiremos un maltrato. Tomaremos todas las medidas si esto fuese así", puntualizó la directora regional del Sename, Jessica Ponce.

De acuerdo al relato de testigos, los menores tendrían una edad aproximada entre 6 y 11 años.