O'Higgins: Autoridades de salud efectuaron charlas a jóvenes para informar sobre la prevención del VIH

Cerca de 200 jóvenes participaron en distintas charlas organizadas por la Seremi de Salud de O'Higgins. El organismo busca informar a la población sobre la prevención del VIH en la zona.

Las autoridades de salud se trasladaron hasta las comunas de Santa Cruz y Pichilemu, donde visitaron el Instituto Regional Federico Errázuriz, Colegio María Auxiliadora, Liceo Santa Cruz, Instituto Politécnico, Colegio Santa Cruz de Unco y en Pichilemu el Liceo Agustín Ross.

Durante las charlas, participó Carolina del Real, quien es portadora de la enfermedad y autora del libro "Yo tengo VIH".

En la instancia, la expositora señaló que "el fondo de mi historia es que no les pase lo que me pasó a mí, que es adquirir el VIH, donde destaco en mi oratoria la importancia del buen uso del preservativo y la toma del examen Test de Elisa para VIH, con esto último se puede llegar a tiempo a los tratamientos y por supuesto no transmitir el virus a las parejas futuras".

Por su parte, Belén Rivera, alumna de Tercero Medio del Instituto Politécnico de Santa Cruz comentó que "la forma en que Carolina cuenta la historia es muy entretenida y nos mantuvo a todos concentrados, llega al corazón, es realmente emocionante, nos llegó de verdad el mensaje, los que nos hace reflexionar".

La iniciativa se enmarca en un proceso llevado a cabo por las distintas autoridades de salud de O'Higgins, quienes buscan dar a conocer a la población sobre los riesgos del contiago de la enfermedad.