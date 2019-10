Ola de robos afecta a la oficina de la discapacidad en el municipio de Graneros

El alcalde de Graneros Claudio Segovia, denunció que durante este año ocho robos se han registrado en la oficina de la discapacidad municipal.

El último de estos hechos ocurrió el pasado viernes, por lo que "es realmente terrible el daño que causan quienes vulnerando todo tipo de seguridad, entran a nuestra oficina, que atiende principalmente a personas que no pueden costear sus tratamientos de manera privada y que el municipio los atiende sin costo alguno", señaló el alcalde Segovia.

Molestia compartida por el encargado de la oficina de la discapacidad, Jesús Salinas, pues los más afectados son los adultos mayores.

"Casi no tenemos elementos para que trabaje el kinesiólogo o el fonoaudiólogo, nos han robado computadores, equipos especiales, hasta los test del psicólogo, gas, estufas, materiales de aseo", detalló.

El funcionario municipal aseveró que ya no cuentan con todos los equipos para que la oficina siga funcionando en el recinto que arriendan en la calle Valparaíso.

"Ya no sabemos si la oficina seguirá aquí o no, al municipio le cuesta mucho adquirir los elementos, porque no son baratos", lamentó Salinas.

Ante la serie de robos que ha afectado a la oficina de discapacidad, el municipio llamó a la comunidad a no comprar objetos de dudosa procedencia (que pudieran ser los robados de la oficina) ya que es un delito y perjudican a los vecinos más necesitados.