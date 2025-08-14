PDI allanó el SII de Rancagua por delitos tributarios de más de 5.000 millones de pesos

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó este jueves oficinas del Servicio de Impuestos Internos (SII) en Rancagua, en el marco de una investigación por delitos tributarios cuyo perjuicio fiscal supera los 5.000 millones de pesos.

La diligencia surge de una querella interpuesta por el propio organismo.

En el centro de esta indagatoria se encuentra un contador que ya ha sido imputado, aunque no se descarta la eventual cooperación de funcionarios del SII en la comisión de estos ilícitos.

Respecto a los detalles del caso, el fiscal jefe de Fiscalía de Alta Complejidad O'Higgins, Javier von Bischoffshausen, explicó que "son distintos sistemas defraudatorios, por ejemplo, relativos a la generación de más de 20 sociedades o empresas en un día, con la finalidad de obtener autorizaciones por parte del Servicio de Impuestos Internos de documentación tributaria".

"Con la cual generan falsamente facturas de ventas con la finalidad de ser entregadas a otros contribuyentes, y de esta manera, bajo distintas fórmulas y distintas hipótesis del Código Tributario, lograr rebajas de pago de impuestos o incluso devolución de los mismos", alertó el persecutor.

El fiscal arremetió contra "el modus operandi de este contador con diversos contribuyentes", y advirtió además que "estamos evaluando si es que hubo cooperación de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos".

El subprefecto Guillermo Durán, jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, informó que, además de las oficinas del SII, se allanaron cuatro domicilios vinculados a la investigación. Uno de estos domicilios pertenece al contador principal imputado.

Durante los operativos, se incautaron un computador y teléfonos celulares, elementos clave para avanzar en la indagatoria.