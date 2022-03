Prisión preventiva para dos ex concejales de San Fernando en el marco de caso Corporación Municipal

El Tribunal de Garantía de San Fernando decretó la prisión preventiva de los ex concejales de la comuna, Enrique Díaz y Pablo Orellana, imputados por los delitos de fraude al fisco y cohecho, en el marco del caso Corporación Municipal.

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público, ambas ex autoridades, recibieron pagos por parte del equipo que lideraba el ex alcalde, Luis Berwart, a cambio de apoyo en proyectos políticos y de traspasos de fondos, además de emplear a familiares en el organismo.

Dentro de los argumentos expuestos, se encuentran declaraciones del mismo Berwart, además de otros funcionarios municipales.

"Quienes solicitan, para cumplir funciones dentro del concejo municipal, la suma de $1.000.000, a efectos de no entorpecer los proyectos del coimputado Berwart. Esto se habría prolongado en el tiempo (...) a lo que se suma al antecedente de haber obtenido la contratación de familiares cercanos, quienes al parecer y por los antecedentes que mantenemos no habrían ejecutado las labores", indicó la fiscal jefa de la Unidad de Alta Complejidad, Fabiola Echeverría.

Desde las defensas de ambos ex concejales, desestimaron las acusaciones, aduciendo que los familiares si prestaron servicios o fueron contratados en el municipio previamente. Además, de apuntar a las declaraciones de Berwart, en función de que serían estrategias personales del ex jefe comunal.

LA VERSIÓN DE LA DEFENSA

El abogado de Orellana, Francisco Ubal, comentó que "cuando se aprobaban los fondos votaban todos los concejales a favor ¿Sabe su señoría por qué votaban todos los concejales a favor? Porque existía un déficit de 250 millones. El millón de pesos lo recibió no porque mi representado lo haya solicitado, lo solicitó una dirigente para poder abrir una olla común".

En tanto, el jurista defensor de Díaz, Iván Francini, indicó que "no hay ningún documento de respaldo que tenga el Ministerio Público que pueda dar fe de que efectivamente los relatos son verídicos. Aquí hemos acompañado una prueba suficientemente contundente para dejar una duda de que hay algo raro en esas declaraciones y que todavía faltan muchas otras diligencias".

La PDI trabaja en dar con el paradero, aún, de un tercer ex concejal, Alejandro Riquelme, el cual aún no ha sido detenido por la policía, donde las ex autoridades, enfrentarán cargos por los delitos de fraude al fisco y cohecho.

En la causa aún se mantienen en prisión preventiva el ex alcalde de dicha comuna, Luis Berwart (2012 y 2021), el ex administrador municipal, Pablo Bravo, el ex jefe de finanzas y secretario general subrogante de la corporación municipal, Leonidas Quiroga, y para el jefe de operaciones, Carlos Bozo, por los delitos de fraude al fisco y uso malicioso de documento público.

Durante la jornada del lunes, otras 10 personas fueron formalizadas por diversos delitos, en el marco del mismo caso.