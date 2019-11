Prisión preventiva para sujetos acusados de transportar más de cuatro toneladas de droga en barcaza

El Tribunal de Garantía de Rancagua decretó la prisión preventiva quedaron los seis sujetos acusados de transportar desde Colombia más de cuatro toneladas de marihuana tipo cripy, al interior de una barcaza, la cual fue interceptada por personal de la Armada y la Policía de Investigaciones.

Con la misma medida cautelar quedó un septimo implicado, de nacionalidad chilena, quien es sindicado como financista de parte de la operación de intercambio de la sustancia en el país, la cual nunca se concretó.

Respecto a la participación de los ciudadanos colombianos, el fiscal Jorge Mena, sostuvo que "ellos tenían una participación fundamental, que era el transporte de la droga y en un territorio poco rastreable, como es el área marítima. Por lo tanto ellos tenían una participación importante en esta cadena de distribución".

Frente a lo aludido por el Ministerio Público, la defensa de los ciudadanos colombianos, encabezada por el abogado Leonardo Díaz, señaló que "la única participación que tienen ellos es esa (el transporte). No son financistas, no son los dueños de la droga, no tenían conocimiento de quien iba a recepcionar esa droga".

"Vamos a estudiar la resolución del tribunal. Hay un plazo de cinco días para poder apelarla. Nosotros alegamos ciertas circunstancias de la ilegalidad, que tenían que ver basicamente con la detención de nuestro defendido, antes de la orden de detención, emanada por el tribunal", indicó el abogado del implicado chileno, Carlos Silva.

El tribunal desechó la petición de declarar las detenciones ilegales, además de agendar una audiencia -previa solicitud de las defensas- para revisar la competencia del Tribunal de Garantía de Rancagua, la cual fue fijada en primera instancia, para el 26 de diciembre.

Los siete implicados quedaron en prisión preventiva, por un plazo de cinco meses, mientras se desarrolla la investigación.