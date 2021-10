Prisión preventiva para sujetos imputados por incendio intencional en municipio de Rancagua

El Tribunal de Garantía de Rancagua decretó la prisión preventiva de dos hombres y una mujer, imputados por el incendio que afectó a dependencias del edificio Tomás Guaglen de la municipalidad de la capital de O'Higgins.

En dicha instancia, se dio a conocer que las llamas destruyeron las oficinas de los departamentos de Obras y de Desarrollo Comunitario, afectando "información sensible".

"Los tres tienen condenas anteriores por distintos delitos. Se logró establecer que ellos ese día, en un auto Chevrolet negro, se trasladan hasta las cercanías del municipio, dejan en las cercanías el móvil, luego escalan el cierre perimetral, incendian con bencina y huyen del lugar, con el propio bidón, hasta el lugar donde se encontraban anteriormente", indicó el fiscal regional (s) de O'Higgins, Javier Von Bischoffshausen.

Por su parte, el jefe de la VI Zona de Carabineros, general Edson Carrasco, manifestó que "este trabajo que fue mancomunado, bajo la supervisión y diligencias ordenadas por el fiscal, nos permitieron hoy posicionar a estas personas y vincularlos. Y en estas intervenciones y lo que permitió finalmente, pasarlos a control de detención".

Finalmente, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, añadió que "acá lo dije desde el principio, esto no es un atentando contra un edificio, es un atentado contra la ciudad. Además, con material muy sensible, que es parte de las auditorias, que hoy se están realizando al interior del municipio de Rancagua, donde está la Dideco y la Dirección de Obras, por tanto, me parece importante que estos tres presuntos sospechosos, pasen a prisión preventiva y tengan la condena correspondiente por atentar contra la ciudad".

El tribunal otorgó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.