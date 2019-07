Rancagua: Evalúan responsabilidad de empresa sanitaria tras rebase de aguas servidas

Un rebase de aguas servidas en avenida Samuel Román -en el sector Norte de Rancagua- afectó por más de 26 horas a vecinos de la zona.

El hecho -que comenzó el pasado sábado y concluyó al día siguiente- generó molestia entre los vecinos, debido al trabajo desarrollado por la empresa sanitaria Essbio en el suceso.

La situación derivó en una reunión entre el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto (IND), el seremi de Salud, Rafael Borgoño, el director regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), Patricio Bustos y vecinos del sector afectado.

"Debido a esta emergencia sanitaria que ocurrió en la Villa Nelson Pereira, funcionarios están evaluando en terreno si es necesario vacunar a personas expuestas a estas aguas servidas; son vacunaciones de refuerzo contra la hepatitis. Al mismo tiempo funcionarios de Acción Sanitaria están evaluando responsabilidades de la empresa para efectuar un sumario que podría llevar multas, de 1 a UTM a 550 UTM", indicó Borgoño.

Por su parte, el alcalde Soto agregó que "no es posible que exista esta falta de servicio, acá hay dos situaciones graves: primero por no informar de esta situación grave, y en segundo lugar la de no dar el servicio requerido. Vamos a entregar el reclamo formal y estaremos atento a las sanciones".

"Hubo una emergencia por rebase de aguas servidas que no fue atendido a tiempo, según la información que nos entregó la mesa. Rodo comenzó a las 12 del sábado y recién terminó a las 16 del domingo. Es irregular porque la empresa debió haber reportado la emergencia al momento de tomar conocimiento", añadió el director regional de la SISS, Patricio Bustos.

Según lo consignado por las autoridades, se espera que los próximos días existan novedades respecto al tema.