Rancagua: Familia acusa violencia policial y Carabineros dice que los violentos fueron los denunciantes

Una familia de Rancagua denuncia la realización de un operativo policial excesivo por parte de Carabineros, luego de que un joven de 16 años pasara a llevar un espejo retrovisor del vehículo particular de una funcionaria de franco de la institución el pasado 14 de noviembre.

Según el relato de la familia, el joven se desplazaba en el auto de su madre en la Población Rancagua Sur cuando ocurrió el altercado.

"(Él) me llama que lo venía persiguiendo una señora porque le había pasado a llevar su espejo retrovisor. Me dice que no le causó daños, pero que ella está alterada, le quería pegar y hasta le ofreció disparo", denunció María Isabel Villanueva, madre del joven.

"Yo lo estaba esperando afuera del negocio de mis papas y me acerco al vehículo donde venía mi hijo con un amigo. La mujer se estaciona atrás, yo me acerco a hablar con ella, pero no tuve tiempo, porque tengo a Carabineros encima reduciendo, golpeando a mi hijo. Yo les pido que no los golpeen porque es menor de edad y Carabineros me empuja, me golpea en el piso tres veces. Me dan combos en la espalda y me ahorcan", acusó.

Ambos fueron detenidos y pasados a control de detención. Para el caso de la madre se declaró ilegal su arresto, mientras los jóvenes fueron formalizados por presuntas amenazas a Carabineros.

Esta situación quedó plasmada en el acta de la audiencia de formalización, donde se sostiene que los jóvenes huyeron y agredieron verbalmente a la afectada en un posterior encuentro. En dicha audiencia, el Tribunal de Garantía de Rancagua determinó remitir los antecedentes a la Fiscalía para la apertura de una investigación.

María Isabel Villanueva afirmó que se querellará contra quienes resulten responsables, mientras el diputado Juan Luis Castro (PS) anunció acciones judiciales contra la funcionaria de civil de Carabineros y el médico que constató lesiones a la mujer, debido a una presunta omisión de las mismas en su reporte.

Carabineros abre sumario

La tarde de este lunes, Carabineros anunció la apertura de un sumario para esclarecer la denuncia presentada por Villanueva y su familia.

"Él (el menor de edad) habría ido conduciendo un vehículo motorizado y habría colisionado a otro móvil de un tercero. Esta persona lo sigue y, una vez que proceden a la detención de este joven, se logra establecer que esta persona (María Villanueva) llega a interceder en el procedimiento a objeto de evitar la detención, y ella también golpea a un funcionario", indicó el jefe de la Prefectura de Cachapoal, coronel Boris Morales.

El policía puntualizó que, no obstante, "a raíz de las situaciones irregulares, de acuerdo a las denuncias que hay de parte de víctimas, se están llevando procesos investigativos para establecer las responsabilidades y la veracidad de los hechos".