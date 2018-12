Reagendan audiencia de formalización en contra de dirigente sindical en Rancagua

En enero de 2019 se desarrollará la audiencia de formalización en contra del presidente de Sinatrach, Miguel Carreño en el Tribunal de Garantía de Rancagua. La instancia no se llevó a cabo debido a que el involucrado no fue notificado validamente en la causa.

Sobre el dirigente pesan denuncias por abuso sexual por parte de cuatro mujeres -las cuales pertenecían a la empresa Salfa- quienes trabajaron junto a Carreño, según expuso la defensa de estas.

"Las víctimas han pasado muy malos momentos, los delitos de los cuales ellas fueron objeto son bastantes denigrantes, como el abuso sexual por parte de este señor y eso evidentemente las afecta desde la perspectiva psicológica", indicó el abogado de las querellantes, Camilo Umaña.

Una de las afectadas -que pidió resguardar su identidad- señaló que "él nos exigía estar en su oficina. Nos citaba en nuestros días de descanso al lugar, donde no nos hablaba de trabajo, solo de sexualidad y uno no podía llamarle la atención, porque (él) alza la voz".

"En mi caso, el 4 de octubre de 2017, él me encerró en su oficina y se abalanzó encima de mí y me tocó partes íntimas, porque tenía que pagarle el trabajo que me había dado a mi. Eso le ha ocurrido a otras compañeras (...) tengo toda la evidencia", concluyó la querellante.

Defensa confía en demostrar la inocencia del dirigente

El abogado de Carreño, Gabriel Henríquez, sostuvo que descartan de plano las acusaciones. "Nosotros conocíamos esta situación hace mucho tiempo, la negamos absolutamente y vamos a demostrar en el tribunal todo lo que hay detrás de esta circunstancia".

"Él no fue notificado válidamente de la citación a la audiencia (...) negamos absolutamente la ocurrencia de los hechos", finalizó el jurista.

La nueva audiencia de formalización quedó fijada para el próximo 17 de enero a las 9.30 horas, en el Tribunal de Garantía de Rancagua, en la Región de O'Higgins.