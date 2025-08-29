Tragedia El Teniente: Querellas por homicidio apuntan a Codelco y su cúpula

Los familiares de dos de los seis mineros fallecidos el pasado 31 de julio en la mina División El Teniente, en la Región de O’Higgins, interpusieron este viernes querellas por cuasi delito de homicidio.

La acción judicial, que busca esclarecer responsabilidades en la tragedia, se dirige directamente contra Máximo Pacheco, presidente ejecutivo de Codelco, acusando una posible conducta de imprudencia temeraria por parte de los directivos de la estatal y de la empresa contratista involucrada.

El abogado Christian Berndt, en representación de los afectados, expresó su preocupación por la "evidente falta de recursos" que enfrenta la Fiscalía para llevar a cabo una investigación adecuada.

“Una investigación decente en este tipo de casos se va a traducir con la opinión de especialista. Y la opinión de especialista, que son los famosos peritos, tiene que ser objetiva y obviamente van a tener costos asociados. La fiscalía ya nos está transmitiendo que sus recursos son escuálidos, y a mí me parece impresentable en un caso con la importancia de este”, cuestionó el jurista.

“Les dijo que los recursos eran muy escasos y que este año prácticamente no tenían acceso a ellos”, alertó.

La noticia sobre la limitación de recursos ha generado una profunda molestia entre las familias, quienes tuvieron un encuentro con el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, donde se les comunicó esta situación.

Otros implicados en la acción judicial

Las acciones legales no solo se centran en el máximo ejecutivo de Codelco. El abogado representante de los familiares de Alex Araya y Jean Miranda, fallecidos en el incidente, solicitó que la fiscalía cite a declarar en calidad de imputados a todos los querellados.

Entre ellos se encuentran también el exgerente de la división El Teniente Andrés Music, y Fernando González Miranda, representante de la Constructora Gardilcic.